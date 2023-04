La sfida A Guazzino c’è il Palio delle Rocche

Primavera, stagione delle feste. La prima in Valdichiana è il Palio delle Rocche di Guazzino in onore della Madonna delle Grazie. Dal 14 al 23 aprile torna l’evento promosso dal Comitato Festa delle Rocche di Guazzino. Domenica 23 aprile, alle 18.30, la sfida tra le Contrade Casaccia, Fontana e Torri, che in un percorso di cento metri nella via principale del paese si sfideranno con i carretti trainati da due contradaioli; sopra alla biga, il lanciere dovrà centrare in corsa un piccolo anello sospeso. Domenica 16 la passeggiata ecologica a cura del Walk&Clean Sinalunga, pronto come pochi giorni fa a Bettolle a “ripulire“ Guazzino dai rifiuti abbandonati. In settimana, giochi, cene, la processione storica e la provaccia del giovedì, l’esibizione di sbandieratori e tamburini di Torrita di Siena (23 aprile, 16.30). Stand gastronomico (14, 15, 16, 18, 22 e 23 aprile) ai giardini, protagonista la fiorentina alla brace.

L.S.