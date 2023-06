La sentenza Maxi risarcimento dell’Università al Dsu: 1,7 milioni

Un maxi risarcimento da oltre 1,7 milioni di euro, per la precisione 1.755.953,43 euro. È quanto dovrà essere corrisposto dall’Università degli Studi al Diritto allo studio universitario, per una vicenda che risale agli anni accademici 20052006 e 20072008. Un inter giudiziario lunghissimo, dunque, approdato davanti ai giudici amministrativi dopo che, nel 2018, il tribunale civile di Firenze aveva declinato a loro la giursidizione sulla vicenda. E sicuramente la partita non è chiusa qui: dall’ateneo per il momento non ci sono commenti ufficiali, anche perché la sentenza è stata pubblicata da poco, ma pare inevitabile il ricorso al Consiglio di Stato.

La controversia è nata sulla mancata corresponsione di due annualità di borse di studio da parte dell’Università ma che il Dsu ha effettivamente erogato a studenti meritevoli. C’era un obbligo o no in tal senso in capo all’Università?

Per il Tar, che si è pronunciato il 24 maggio con sentenza pubblicata l’8 giugno (presidente Roberto Pupilella, estensore Giovanni Ricchiuto), risulta "accertata l’esistenza di una situazione debitoria dell’Università di Siena". "Costituisce circostanza incontestata – prosegue la sentenza – che l’Università di Siena, per diversi anni, ha assegnato all’Agenzia regionale di Siena un contributo pari a 877mila euro annui, vincolato all’erogazione di borse di studio". Una procedura che è andati avanti dal 20002001 al 20042005, osservano i magistrati, per poi interrompersi.

"Anche a prescindere dall’esistenza dell’adozione di un formale provvedimento – si osserva nella sentenza – l’Università ha confermato l’esistenza di un debito, assumendo una serie di comportamenti inequivocabili, tutti univocamente diretti a disporre l’erogazione concreta di benefici per l’attuazione del diritto allo studio, come poi effettivamente posto in essere dall’Azienda per il Dsu".

O.P.