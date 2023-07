La Selva colora Siena di verde e arancione Le foto in Provenzano in posa con Violenta

di Angela Gorellini

Le vie di Siena, ieri, si sono colorate di bianco, arancione e verde. Il rullo dei tamburi e lo sventolio delle bandiere della Selva hanno accompagnato l’intera giornata, con la Contrada impegnata nel Giro della Vittoria per il successo riportato sul Campo da Tittia e Violenta da Clodia (c’era anche lei, orgogliosa, a passeggio sulle lastre con gli zoccoli colorati d’oro, pronta a farsi accarezzare e farsi scattare foto e selfie) a quattro anni di distanza dall’ultimo trionfo, prima dello scoppio della pandemia.

I gesti scanditi dalla tradizione, la classica foto alla Basilica di Provenzano, il pranzo nella Chiocciola, nel pomeriggio, la sbandierata in piazza del Campo, con i monturati che hanno dipinto la Conchiglia. Una grande gioia per il popolo di Vallepiatta e per il priore Benedetta Mocenni.

"Sono emozioni bellissime, queste – ha dichiarato l’onorando priore –, la fortuna, è vero, ci ha baciati fin dal primo momento, dall’assegnazione della cavallina Violenta, ma questa vittoria l’abbiamo costruita tutti insieme, dirigenza, staff Palio e contradaioli. La soddisfazione è enorme". Per Benedetta Mocenni, adesso, inizierà il ‘duro lavoro’, con la Contrada impegnata nei festeggiamenti, a partire dal corteo della vittoria.

"Ancora non abbiamo preso nessuna decisione – ha spiegato il priore –, oggi ce lo siamo presi per goderci la festa, per divertirci, e per tributare la Contrada e le altre Consorelle. Ma la testa, ovviamente, è al lavoro e forse già stasera potremmo riunirci in assemblea. Per quanto riguarda il corteo probabilmente, sì, sarà domenica prossima". E se ancora la Contrada deve programmare i futuri appuntamenti, i festeggiamenti saranno "pieni di sorprese".

"Nei quattro giorni di Palio ci sono stati dei segni che ci hanno fatto presagire la vittoria – ha affermato ancora l’onorando di Vallepiatta –, ma ce li teniamo per noi, per utilizzarli durante i festeggiamenti". E c’è da scommettere che anche il raggiungimento della ‘maggiore età’ sarà uno dei temi al centro della festa della Contrada… "Per la Selva, quello del 2 luglio scorso, è stato il diciottesimo Palio vinto dal dopoguerra, abbiamo tagliato un traguardo davvero importante che ci riempie di soddisfazione" ha chiuso Benedetta Mocenni.

Domenica, tra l’altro, gli occhi di tutti i senesi saranno nuovamente rivolti alle trifore di Palazzo, per l’estrazione delle Contrade per la Carriera dell’Assunta. Correranno d’obbligo, il prossimo 16 agosto, Aquila, Bruco, Drago, Istrice, Oca, Pantera e Torre: la Selva spera di essere baciata ancora dalla fortuna.

Ma intanto si gode il trionfo dei record di Tittia e della regina di Piazza, Violenta da Clodia, il barbero più veloce visto sul tufo, quello più ambito. Quello che la sorte ha portato in Vallepiatta e che ha fatto gioire il suo popolo.