La scuola investe sulla tecnologia

Una scuola che guarda da tempo all’impiego delle più avanzate tecnologie. È l’Istituto comprensivo 2 di Poggibonsi, pronto adesso ad aggiornare e modernizzare i laboratori e ad attivarsi per allestirne ancora di nuovi. Se non è una ulteriore svolta in senso avanguardistico poco ci manca, sempre nell’ottica di un ampliamento degli strumenti al servizio degli alunni che frequentano i diversi plessi, dall’infanzia alla primaria, alla secondaria. "Un percorso condiviso con i docenti, che devono esprimere un parere su come vorrebbero la loro scuola", ha detto la dirigente scolastica Maresa Magini, nell’annunciare che l’Istituto comprensivo 2 ha adesso a disposizione i fondi del Pnrr – una somma pari a circa 160mila euro – da dedicare a questo speciale capitolo per una scuola che sia davvero al passo con i tempi. Interventi a beneficio sia della elementare Gaetano Pieraccini che della media Leonardo da Vinci. Ma i finanziamenti si uniscono a quelli di un altro bando – 75mila euro – relativo anche alla scuola dell’infanzia in modo da avvicinare alle nuove tecnologie i più piccoli, in pratica fin dall’impatto iniziale con le aule. Un percorso verso la completa digitalizzazione degli ambienti scolastici? "Non totale, perché nei nostri piani partiamo comunque dalla tradizione", precisa la preside, che presta attenzione, per organizzare la didattica, pure all’universo della creatività e delle arti, dalla musica al teatro, al cinema in virtù di un altro bando che vede impegnato pure il Comprensivo 1.

Paolo Bartalini