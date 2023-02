La scuola in Europa Scambi e nuove sfide della didattica

L’istituto scolastico Tozzi continua il percorso verso l’internazionalizzazione: dal 16 al 20 gennaio 6 docenti hanno partecipato ad un corso a Malaga dedicata alle discipline Steam. I docenti hanno frequentato lezioni di coding e robotica per stimolare il pensiero computazionale e la logica in un approccio pratico e sperimentale. E sempre per i docenti ci sarà a breve a Siviglia una settimana di jobshadowing sulle nuove metodologie didattiche e infine in Grecia avranno luogo due meeting cui parteciperanno 20 alunni della secondaria.