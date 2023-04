La scoperta Un mitra nascosto nella cantina

Un ritrovamento casuale di un’arma automatica, una mitraglietta, è motivo di serrate indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Montepulciano. È stato un cittadino a rinvenirla casualmente all’interno di un palazzo ubicato nel centro storico della città poliziana. L’uomo ha chiamato prontamente i carabinieri informandoli di quanto aveva rinvenuto. All’interno di un vecchio magazzino, ubicato nel palazzo, dove si trovano accantonati vecchi mobili, è stata rinvenuta - era occultata in una cassapanca - una borsa con all’interno un’arma a ripetizione in ottimo stato di conservazione.

"Una mitraglietta austriaca, arma da guerra a tutti gli effetti, che è apparsa - sottolineano i carabinieri - sin da subito perfettamente funzionante e priva di quello stato di invecchiamento tipico delle armi mal conservate. L’arma ritrovata risultava, anche agli occhi dei meno esperti, palesemente efficiente e ad alto potenziale di fuoco permettendo infatti, come unica modalità di impiego, quella a ripetizione, anche se non venivano rinvenute le munizioni necessarie per il suo potenziale uso. La mitraglietta, sottoposta a sequestro su disposizione della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena verrà inviata al Reparto Investigazioni scientifiche dei Carabinieri per comprendere se è stata mai usata, o comunque, per ottenere delle informazioni utili alle investigazioni".

Le indagini sono partite con l’individuare proprietari o affittuari dei locali. Da qui per risalire a chi, per quale ragione, ha occultato quell’arma nella cassapanca dello scantinato. Oppure, e per quale ragione o quale fine, ha custodito, in buono stato, quella mitraglietta pronta per sparare.

Massimo Cherubini