La scelta Falorni torna con l’Udc Candidato insieme a Forza Italia

L’ipotesi della sua candidatura con Sena civitas, a sostegno di Fabio Pacciani, aveva scatenato nelle scorse settimane un terremoto all’interno del Polo Civico Siena. Tramontata quell’opzione, per il presidente del consiglio comunale Marco Falorni arriva ora l’inserimento nella lista Forza Italia-Udc che affianca Nicoletta Fabio nella corsa a Palazzo pubblico. "Ringrazio per questa opportunità – dichiara Falorni –. Per me è un ritorno a casa, perché nel 2001 sono entrato in consiglio comunale con la lista Forza Italia-Cdu e ora torno a candidarmi con Forza Italia-Udc. E già nel settembre scorso sono stato candidato al Parlamento per l’Udc, ottenendo un buon risultato a Siena città".

Falorni poi affronta il tema della sua esperienza civica: "Non la rinnego, sempre vissuta nel centrodestra e senza alcuna ostilità verso i partiti – prosegue Falorni – lascia ora spazio a un ritorno nell’impegno politico diretto con i partiti stessi. Si assiste oggi a un ritorno a formazioni politiche meno leaderistiche e più strutturate, come è stato per tanto tempo in Italia e come previsto dalla Costituzione. La mia candidatura vuole anche confermare che i cattolici democratici non sono solo a sinistra, o alleati di poli civici di sinistra anche estrema, ma sono impegnati pure nel centrodestra, la cui unità è un valore determinante per la buona riuscita delle elezioni".

Una decisione che trova il conforto del coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, dei vertici locali del partito e del consigliere nazionale dell’Udc, Alberto Lucioli. "Siamo felici che Marco abbia dato la sua disponibilità, c’è bisogno della collaborazione di tutti per contribuire alla crescita di Siena. Forza Italia è da sempre una forza di buon governo, responsabile e aperta ad aggregare tutto il mondo moderato, garantista ed ispirato ai valori cristiani e liberali", conferma Lorenzo Lorè, coordinatore provinciale di Forza Italia.