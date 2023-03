La scelta di Nicoletta Fabio "Al servizio della città contro le vecchie logiche"

di Orlando Pacchiani

"Sono pronta a mettermi al servizio della città". Nicoletta Fabio, dopo l’investitura ufficiale del centrodestra, commenta con poche parole la sua candidatura a sindaco, in attesa della conferenza stampa di presentazione che dovrebbe tenersi la prossima settimana. Fratelli d’Italia ha proposto il nome su cui è arrivata nel giro di un paio di giorni la convergenza di Forza Italia, Lega e Udc.

Ma non solo, spiega lei: "Da quando, pochi giorni fa, il mio nome ha cominciato a circolare ho ricevuto la testimonianza e l’incoraggiamento di tante persone, preoccupate come me di fronte alla situazione di stallo che si andava creando e al rischio di veder piombare Siena in consumate logiche del passato". Uno stimolo, assicura, decisivo nella scelta che pure nei mesi scorsi aveva compiuto in senso opposto, declinando allora la proposta di candidatura. Ora, invece, "l’attuale contesto ha fugato le mie iniziali perplessità e mi ha spinto a mettermi in gioco per senso civico e per orgoglio di appartenenza alla città stessa". Sarà lei dunque l’alfiere del centrodestra, come lo fu nel 2001 suo padre Massimo, scomparso di recente, che fu sconfitto al primo turno da Maurizio Cenni ma con un bottino di voti (11.676) che a fine maggio potrebbero bastare per insediarsi a Palazzo pubblico. Altri tempi e altra partecipazione al voto, ora sicuramente non replicabili.

Intanto Nicoletta Fabio, già priore dell’Istrice, rettore del Magistrato delle Contrade e presidente del Consorzio di tutela del Palio, ribadisce la sua scelta di "mettersi al servizio della città e non solo con il supporto del centrodestra unito. Credo di potermi fare interprete di quel sentimento diffuso di voler cambiare guardando avanti, che in tanti mi hanno manifestato, e che troverà espressione nella mia lista civica, costruita con attenzione in particolare al mondo associativo che non si riconosce nel perimetro dei partiti". Accanto alle tre liste dei partiti, ci sarà sicuramente quindi quella personale di Nicoletta Fabio, ma si lavora anche ad altre ipotesi sul fronte civico, che potrebbero tradursi in una o due liste ulteriori. Nei prossimi giorni si inizierà a capire qualcosa di più su questo versante, con poco più di un mese di tempo dalla presentazione ufficiale delle candidature.