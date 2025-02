La scelta di Meoni: "Resto qua, la nostra città si ama anche così"

Spesso si sente dire che i giovani scappano da Siena, che niente li trattiene e che non sono più innamorati della città. Ma come sempre non vale per tutti, anzi, ci sono ragazzi come Bernardo Meoni che di Siena sono innamorati. Studente in magistrale e laureato in triennale a Scienze Politiche, Bernardo è un senese Doc, musicista, impegnato attivamente nella politica cittadine e contradaiolo. Diplomato nel 2021 al Liceo Musicale ha deciso di restare a Siena per amore.

Bernardo hai frequentato il liceo musicale e successivamente la facoltà di scienze politiche all’Università di Siena, scelta ovvia o hai pensato anche ad andare via? "Ad essere onesti dopo la maturità, nel 2021, la decisione di rimanere a Siena è stata piuttosto ovvia; non solo per una questione di Università, visto che Scienze politiche a Siena è ottima, ma anche per una questione ’etica’, ovvero rimanere per amore di Siena cercando di migliorare le cose, oltre all’amore per la Contrada, la famiglia e gli affetti".

Come arriva la scelta di fare Scienze politiche dopo che al Liceo avevi fatto una cosa completamente diversa? "La scelta deriva dal fatto che durante gli ultimi due anni di Liceo ho scoperto la mia vera passione, ovvero la storia politica. Quindi la scelta che prima era combattuta tra Legge e Scienze politiche è ricaduta su Scienze politiche".

La musica invece che ruolo ha per te? "Il mio amore per la musica è immenso, nasce fin da quando ero bambino. Soprattutto per il pianoforte".

Un altro grande amore però è anche la politica... "Sì, più o meno è da quando ho 16 anni che sono impegnato a livello politico, candidandomi anche nel 2023 per il consiglio comunale, con la lista ’Riscrivere Siena’. È stata un’esperienza fantastica che ricordo molto volentieri".

Ora, dopo la laurea triennale che hai preso a ottobre, quali progetti hai in cantiere? "Innanzitutto sto facendo un stage alla Fondazione Mps. Poi sto ultimando un libro riguardante la mia tesi di laurea riguardante la storia del Partito socialista italiano a Siena. Inoltre ho intenzione di continua e di fare una pubblicazione annuale riguardante la storia di ogni partito a Siena".

Avresti un messaggio da dare a un ragazzo di 19/20 anni che inizia ora l’Università? "Seguire sempre i propri obiettivi, cercando di restare a Siena per amore della nostra città".