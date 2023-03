La scelta del candidato Prove di stabilità dentro il centrodestra

di Cristina Belvedere

Non è piaciuto e continua a non piacere il metodo utilizzato da Fratelli d’Italia nella gestione della candidatura a sindaco del centrodestra. Prima il dietrofront del partito di Giorgia Meloni sul sostegno al fondatore di VisMederi Emanuele Montomoli, poi il pressing su Nicoletta Fabio (già proposta come possibile nome da Forza Italia lo scorso dicembre) hanno messo all’angolo gli alleati azzurri e del Carroccio, relegandoli al ruolo di comprimari.

Di qui l’imbarazzo e l’irritazione di Lega e Forza Italia, che ora si trovano di fronte al fatto compiuto, senza mai essere stati interpellati dal partito di maggioranza relativa. Il tutto, mentre da Roma i rispettivi vertici nazionali inviano sul territorio un messaggio forte e chiaro: "Vietato rompere l’alleanza di centrodestra a Siena".

Basta e avanza infatti la delicata situazione a Massa a rendere l’aria rovente. Il diktat è quindi evitare a Siena qualsiasi crisi nella coalizione. In altre parole, "si va avanti uniti". Di conseguenza Lega e Forza Italia locali, loro malgrado, sono pronti a fare la propria parte nella corsa per Palazzo pubblico. La candidata Nicoletta Fabio, insegnante in pensione, è stata priore dell’Istrice, rettore del Magistrato delle Contrade dal 2016 al 2018, mentre dal 2014 al 2016 è stata presidente del Consorzio per la Tutela del Palio. La scelta del suo nome potrebbe rappresentare un nuovo inizio, anche se in molti fanno notare che il tempo stringe per la presentazione delle liste.

Intanto c’è una cosa che mette il centrodestra d’accordo: la nomina di David Chiti come assessore al Bilancio. "In modo compatto e unitario, ci sentiamo di eccepire sia nel merito che nel metodo. Nel merito l’assessore entrante non risulta avere competenze pari a quelle del suo predecessore Luciano Fazzi ed entro il 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio – è la critica –. Nel metodo appare alquanto inopportuna, se pur legittima, una nomina conferita a due mesi dalle elezioni, senza alcuna condivisione con la propria maggioranza". Ciò nonostante il centrodestra rassicura il sindaco De Mossi: "La mozione di sfiducia da parte dell’opposizione non appare appropriata, né la città può essere mortificata da un commissariamento a due mesi dal voto".