La Santa, il prete Bani e lo scosso Memorie di una Fontebranda antica nel giorno della nuova vittoria

Alzando gli occhi al cielo la viddi una stellina era l’Ochina prima e nessuno l’arrivò. Si sa che ‘un lo volete ‘l nostro Paperone per forza o per amore lo dovete rispetta’. S’è sempre comandato E sempre si comanda: il Palio in Fontebranda!

Sarà per effetto del rincoglionimento senile se un vecchio signore grasso scende dalla scaletta di un aereo di linea che da Oslo lo ha appena portato a Parigi, alle otto e mezza della sera del 16 agosto, e la voce della più giovane delle sue figlie gli grida nell’orecchio al telefonino "Ha vinto l’Oca!", e lui si sente piegar le gambe, ringrazia la Madonna e si copre la faccia con le mani perché a ottantatré anni un uomo si vergogna a farsi veder che piange? Al Palio, quest’anno, avrei voluto portarci qualcuno dei miei sei nipoti. Poi non mi è stato possibile: sono dovuto partire e non sono tornato in tempo. Non me lo perdonerò mai.

A questo punto, breve identikit: nonna Augusta, la madre di mio padre, mi portava a Siena quasi ogni anno più o meno tre quarti di secolo fa, quando avevo tra i sette e i dieci anni. Nemmeno lei era propriamente senese, ma aveva avuto un’infanzia complicatissima e a Siena c’erano delle brave persone ch’erano state a lungo la sua sola famiglia: là, tra la casa di santa Caterina e Fontebranda; e la domenica mi portavano a messa in San Domenico. Fra i miei tanti amici senesi, poi, i prediletti erano a Firenze i miei compagni di scuola tra elementari e ginnasio, Donatella e Gabriele Bani, e la loro zia, la bella signora Albertina con la sua abilità di artigiana raffinatissima nel confezionar bambolotti di pezza abbigliati nelle ricche ’monture’ delle contrade. Sì, proprio loro: la famiglia di quel ’Prete Bani’ che spegneva le candele davanti all’altare della Santa quando in Piazza era andata male. E noterete che, pur fiorentino, riesco ancora a recuperare qualche brandello del vernacolo senese quando riscrivo a memoria, storpiandole, alcune terzine della vittoria.

Non sono proprio un senese: ma, se anche nonna Augusta lo fosse stata sia pur ’mezzosangue’ come i cavalli della corsa, ho coscienza che lo sarei solo per un quarto. Eppure mi è bastato: per esempio quella volta che, grazie all’amico Roberto Barzanti (peraltro tartuchino), ho avuto l’onore di celebrare pubblicamente la vittoria di Montaperti. E accidenti anche a Dante: non lo perdonerò mai per aver trattato da ’malvagio traditore’ (Inferno, XXXII, 110) l’eroe ghibellino Bocca degli Abati, che troncando con un colpo di spada il braccio dell’alfiere che teneva alto il gonfalone fiorentino segnò il primissimo atto della gloriosa vittoria dell’Arbia.

Perché a Montaperti c’ero anch’io: e noialtri toscani siam fatti così, faziosi fino alla morte. ’Tradimento della Patria’? Che Dio non voglia! La Patria è quella ove si nasce, ma quella sacrosanta più vera ancora ce la portiamo dentro. E ieri io avrei voluto sentirla cantare dalla nostra Gianna Nannini, la mia Patria senese. Intendiamoci. Io sono un fiorentino fiero di esserlo, innamorato della mia città. Ma quel che mi sento dentro, e forse non riuscirò mai ad esprimerlo per intero, è quel tremito e quel rossore che m’invadevano a Siena quando la nonna, al passaggio della comparsa di Contrada con i vessilli e i tamburi, mi stringeva forte la mano e ripeteva piano, coi lucciconi agli occhi: "’l mi’ papero, ‘l mi’ papero!".

È per quel tremito, per quel rossore, che io mi sento sino in fondo ’nato sulle lastre’… C’è una cosa, poi, che mi ha commosso sin quasi a farmi paura. Una specie di leggenda che sul momento mi era sembrata – e quando l’ascoltai avevo sì e no dieci anni – una favola per bambini, eppure mi era piaciuta; e poi da medievista, anni dopo, l’avevo ritrovata quasi analoga in un fabliau cavalleresco francese: come c’è in un testo gallego del XIII secolo che si deve forse ad Alfonso X di Castiglia, le Cantigas de Santa Maria. Me l’aveva raccontata un’amica di nonna Augusta, una donna che avrà avuto sì e no una sessantina d’anni ma che a me allora sembrava vecchissima e quindi piena di saggezza: e che parlava appunto del Palio, in gloria di tutte le Contrade.

Quando ’in Piazza’ un cavallo scosso continua a gareggiare, e corre, e magari vince, è perché stata la Madonna a balzargli in groppa fino alla mèta. "Daccelo!". Daccelo, il cencio benedetto: dallo a noi, o Madre santa! Ma non a una sola Contrada. Dallo a colei alla quale veramente appartiene. A tutta Siena, a Siena vittoriosa Civitas Virginis, a Siena per sempre.