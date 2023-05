La santa che bacchettava i potenti "Caterina dolce e forte, una di noi"

di Laura Valdesi

"Caterina, una di noi", la definisce il sindaco Luigi De Mossi. "Figlia di questa città di cui ha non solo i tratti antropologici ma anche caratteriali, dolce e veemente allo stesso modo. Siamo infatti una popolazione fiera, educata e rispettosa ma anche puntuale. Puntuta, quando serve", aggiunge mentre le famiglie del rione, affacciate alla finestre, ascoltano le autorità radunate al Portico dei Comuni per celebrare la santa dell’Oca, Caterina appunto. Che è patrona d’Europa e d’Italia. Ci sono le Contrade a renderle omaggio, le associazioni e l’antica Confraternita di San Galgano che opera a Chiusdino dal 1185. Comune scelto quest’anno per offrire l’olio per la lampada votiva della Mantellata di Fontebranda a nome di tutta la provincia di Siena. La portantina utilizzata ieri per trasportare l’anfora realizzata da due artigiani locali è quella con cui fu riportata a Chiusdino la testa di san Galgano. Dunque in ogni gesto della cerimonia un sottile filo conduttore che cuce passato a presente, tessendo il futuro.

"In una città come Siena si entra in punta dei piedi, chiedendo permesso", esordisce nel suo saluto il sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione internazionale Giorgio Silli portando il saluto della premier Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani "che ha voluto assolutamente che ci fosse una presenza del governo a Siena per le celebrazioni cateriniane". Confessa di conoscere bene "l’orgoglio che scaturisce dal senso di appartenenza di città importanti come Siena". Il sottosegretario svela che si trova spesso a raccontare dna e peculiarità della Toscana, girando il mondo per il suo incarico: "Narro storie avvenute nel nostro Paese quando i continenti nei quali vivono i miei interlocutori non erano ancora stati scoperti. Qualcosa che dovrebbe farci riflettere". Tocca il cuore dei senesi spiegando, lui pratese, come da piccolo gli rimase impressa la visita al santuario dove ieri ha parlato "perché il babbo di Caterina era un tintore. La mia famiglia lo è da diverse generazioni". Poi Silli si sofferma sulla Caterina "donna tutto d’un pezzo, che bastonava potenti e prelati. Invece di essere dimenticata la Chiesa l’ha valorizzata, in barba a chi definisce quest’ultima spesso oscurantista".

"Siamo cattolici apostolici romani, nel rispetto della libertà di culto ma siamo questi", gli aveva fatto eco prima il sindaco De Mossi rammentando "che ognuno di noi passa ma la forza di Siena resta. Dimostriamo quello che siamo sempre stati: un popolo coeso, con un grande carattere ma che accetta di seguire le istituzioni". Quando si parla della santa senese emerge spontanea la parola "pace". E’ il cardinale Augusto Paolo Lojudice, accompagnato dal porporato emerito di Ancona-Osimo, Edoardo Menichelli, ad invitare a pregare per essa diventandone, ciascuno nel proprio piccolo, "portatori". Sottolineando, ’abbracciato dalle bandiere delle Contrade e dai senesi radunati intorno al Portico dei Comuni, "che la Chiesa deve essere sentita come una famiglia. Persone, giovani e adulte, che camminano insieme e partecipano a queste feste". Salutando poi don Vito, parroco di Chiusdino, "un paese piccolo ma molto significativo – osserva Lojudice – per la presenza di un santo, Galgano, che come Francesco partì dall’essere una persona votata all’avventura scoprendo poi la fede. Che questi santi appassionati ci ridiano la forza di andare avanti affrontando le tante difficoltà del nostro tempo".