La sanità pubblica investe su Siena Scotte e Asl, 120 milioni sul piatto

Facendo i conti, anche se non certo esatti, l’assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini, nel corso dell’intervista al Four Points Hotel voluta da Siena Post, ha annunciato almeno 120 milioni di euro per la sanità a Siena. Lanciando tre grandi progetti che dovrebbero vedere la luce entro il 2027, la deadline di tutte le opere finanziabili con i fondi del Pnrr.

La fetta più grossa è quella per il Policlinico Le Scotte: il piano complessivo per la ristrutturazione e la riqualificazione ecologica del polo ospedaliero dovrebbe costrare poco meno di 200 milioni. Ma un centinaio andranno spesi in fretta, per realizzare le novità più importanti previste nel nuovo Policlinico: il lotto volano, che dovrà servire da base per i reparti e i servizi oggetto delle ristrutturazioni in progress, il nuovo magazzino e le facciate innovative, in ossequio della transizione green finanziata con il piano nazionale.

Progetti e rendering sull’ospedale del futuro sono stati presentati a più riprese. E l’assessore Bezzini non si è dilungato sull’argomento Scotte, rimandando alle conferenze precedenti. Più interessanti, e anche più forieri di domande e speranze, i due grandi investimenti a Siena, in viale Sardegna e al San Niccolò.

Nel primo caso, nel Palazzo che doveva essere sede della Provincia, l’idea della Regione condivisa con tutti gli enti territoriali e le aziende sanitarie, è creare una casa di comunità hub, con l’Asl che acquisterà il palazzo dalla Provincia per 8 milioni di euro. Per dar vita a quella che Bezzini ha definito "la più importante operazione in servizi sanitari e socio-sanitari a Siena delle ultime decadi, un nuovo polo con tutti i servizi distrettuali, per il quale è previsto anche un finanziamento regionale extra Pnrr". Oltre a quello che l’Asl incasserà dalla vendita del poliambulatorio a Pian d’Ovile.

Pressato sui tempi, sul fatto che non c’è ancora il protocollo i su quello che nascerà in viale Sardegna, l’assessore ha fatto muro con il 2027, l’anno della fine delle opere.

Nell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico, più esattamente negli ex padiglioni Chiarugi e Kraepelin, sempre grazie al Pnrr sorgerà un ospedale di comunità con 20 posti letto, ai quali aggiungere i 10 posti di cure intermedie e i 10 di hospice attivati con il finanziamento tramite articolo 20 del decreto ministeriale. In totale al San Niccolò ci saranno 40 nuovi posti letto e in più una centrale operativa territoriale.

Nei prossimi mesi arriveranno a Siena risorse ingenti tra Pnrr, articolo 20 e altri finanziamenti. Ma se tanti sono i fondi per interventi strutturali e attrezzature, da Roma ne servono di più per spesa corrente e assunzioni. Da qui la richiesta delle Regioni al Governo, a partire dai rimborsi per le spese Covid.