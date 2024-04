La Sanità in Valdelsa promossa a pieni voti

"Dall’incontro con i professionisti di Campostaggia e dei servizi territoriali è emersa una valutazione positiva, rispetto sia ai volumi di attività sia alla qualità delle prestazioni". L’assessore regionale al Diritto alla Salute, Simone Bezzini, promuove la sanità della Valdelsa. Accompagnato dai vertici dell’Asl Tse, Bezzini si è confrontato con il personale raccogliendo spunti per migliorare l’offerta. "Ho potuto apprezzare la motivazione di medici, infermieri e operatori di fare squadra – ha detto l’assessore –. Ringrazio i professionisti per il prezioso confronto".

La direttrice della Zona distretto/Società della Salute Alta Valdelsa Biancamaria Rossi ha confermato il quadro positivo anche per le attività territoriali. Dal canto suo il dg Antonio D’Urso ha osservato: "La sanità dell’Alta Valdelsa è performante e a segnalarlo, oltre ai dati, è l’interesse rivolto a territorio e ospedale da professionisti e cittadini di altre zone. Non ci accontentiamo e ascoltiamo le proposte dei nostri lavoratori e degli utenti". Lucia Grazia Campanile, direttrice di Campostaggia, ha evidenziato l’incremento dell’attività chirurgica per la gestione delle liste di attesa e l’aumento di quella di ricovero con una maggiore complessità dei casi. Un’ottima performance negli indicatori Nsg (Nuovo sistema di garanzia) e anche secondo il bersaglio Mes, uno dei più rilevanti. Il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali si attesta nel 2023 su livelli superiori all’81,2%, al di sopra della media sia aziendale sia toscana.