’La salute nelle tue mani’ Il lavaggio per impedire la diffusione dei virus

"Bastano 20-30 secondi con adeguata quantità di gel idroalcolico per igienizzare correttamente le mani", con questo messaggio l’Asl Sud Est aderisce alla Giornata mondiale per il lavaggio delle mani – oggi –, istituita nel 2005 dall’Oms. Un gesto semplice, ma essenziale nella prevenzione delle infezioni trasmissibili, soprattutto negli ambienti ospedalieri e di cura. Anche quest’anno le iniziative sono diverse: opuscoli e cartoline per gli operatori come reminder su concetti fondamentali per la prevenzione delle infezioni; un messaggio tradotto in 5 lingue, flashmob sulla buona pratica grazie alla collaborazione degli studenti del corso di laurea in Infermieristica, dimostrazioni agli ingressi degli ospedali. Tutti possono contribuire a cure più sicure: operatori, care-giver, visitatori. Lavando correttamente le mani si combattano le infezioni correlate all’assistenza.