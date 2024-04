La salute della donna. Open week alle Scotte con visite e screening

Consulenze, colloqui, screening e visite gratuite, tutte con un unico obiettivo: la salute della donna. L’AouSenese aderisce all’(H)open week organizzato da Fondazione Onda, in tutta Italia dal 18 al 24 aprile. Prenotazioni al via da domani alle Scotte, che ha tre ’bollini rosa’ e offre servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche.

Nel dettaglio, il 18 aprile in Senologia, lotto 4 piano -5, saranno effettuate ecografie mammarie alle donne con età inferiore ai 40 anni che non hanno mai effettuato indagini, dalle 14 alle 19:30; prenotazione dal 16 aprile al numero verde 800 180 992. In Ginecologia il 18 aprile dalle 11 alle 15 saranno effettuate visite per donne in età fertile; prenotazione da domani allo 0577 586603. In Dietetica e nutrizione clinica, al lotto 1 piano -1 e piano 5, si terranno consulenze nutrizionali per donne in età pre e post menopausale, il 18 aprile; con prenotazione obbligatoria allo 0577 585682. In Procreazione medicalmente assistita, al lotto 5 piano -3,visite ginecologiche con ecografia e consulenze per infertilità di coppia, il 18, 19, 22, 23 e 24 aprile dalle 11:30 alle 13:30 e dalle 14 alle 16; prenotazione allo 0577 586639. In Oncologia medica, al lotto 3 piano 0, saranno offerte consulenze riguardo i fattori di rischio per i tumori di mammella, ovaio, utero, polmone, intestino, stomaco e pancreas, il 18 e 19 aprile; prenotazione allo 0577 586265.

In Medicina interna, al lotto 3 piano -4 nell’ambulatorio MOC, saranno effettuati esami di densitometria ossea, il 22 aprile dalle 15 alle 17; prenotazione allo 0577 585360. In Reumatologia, al lotto 3 piano -1, visite per donne giovani allo scopo di individuare fattori di rischio reumatologici, il 22 aprile dalle 9 alle 13:30; prenotazioni allo 0577 586770. Clinica neurologica e Neurologia hanno organizzato un incontro al polo didattico su ’Oltre la sclerosi multipla’, il 23 aprile dalle 15.

In Diabetologia e malattie metaboliche, al lotto 3 piano -5, si terranno colloqui per lo screening della neuropatia nella donna diabetica, il 23 aprile dalle 15 alle 17:30; prenotazione allo 0577 586247; poi colloqui per le donne in gravidanza per lo screening del diabete gestazionale, il 24 aprile, con prenotazione allo 0577 586247. In Malattie dell’apparato respiratorio saranno effettuate spirometrie per donne che hanno allergie stagionali o rinite, il 24 aprile dalle 10 alle 12, prenotazione allo 0577 586710. In Psicologia colloqui gratuiti per donne che assistono familiari con patologie croniche, il 24 aprile, con prenotazione allo 0577 586465. Infine la Cardiologia promuove un convegno su ’Cardiologia di genere’ il 24 aprile dalle 17:30.