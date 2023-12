La sala di lettura ’Michela Murgia’. Il giorno speciale alla ’Stranieri’: "L’ateneo sceglie i suoi riferimenti"

Tra ricordi, letture, momenti intimi e solenni, l’Università per stranieri ha dedicato la sua sala di lettura a Michela Murgia. La cerimonia è stata un’occasione per ripercorrere la figura della scrittrice, scomparsa ad agosto, che ha sempre rivendicato lo stretto legame tra letteratura e politica. Come sottolineato dal rettore Tomaso Montanari, è stata anche un’occasione di festa, con la musica del quintetto Nuovo Mondo, alla quale ha partecipato anche Lorenzo Terenzi, che per pochi mesi è stato sposato con la scrittrice.

"Le aule della nostra università – ha detto Montanari – assumono i nomi che abbiamo scelto. I nomi di dodici professori che rifiutarono di aderire al fascismo e i nomi di dodici grandi donne". Qualche tempo fa si è aggiunto uno spazio inatteso, una stanza dove era svolta un’attività non più necessaria; ecco l’idea di farne una sala di lettura, con 24 posti e due postazioni speciali dedicate a disabili e ipovedenti. "Uno spazio libero per tutti – ha sottolineato il rettore – inclusivo e dedicato all’arte, che abbiamo voluto dedicare a Michela Murgia. Nelle biblioteche ci sono i ritratti di personalità illustri posti lì per ispirare emulazione, per fornire modelli a chi sta studiando. Una tradizione che oggi portiamo avanti offrendo ai nostri studenti questa donna illustre come modello".

La sala si trova al centro dell’edificio, come se ne fosse il cuore. Sulla porta, l’iscrizione in italiano e in coreano, per ricordare l’interesse della scrittrice per quella cultura. "Quando Michela se n’è andata – ha concluso il rettore – abbiamo messo le nostre bandiere a lutto. Per altri ci siamo rifiutati di farlo, perché pensiamo che l’autonomia universitaria voglia dire poter scegliere i punti di riferimento".

Dopo il rettore ha preso la parola Giuseppe Marrani, direttore del Dipartimento di studi umanistici, che ha riportato alcuni commenti contrariati apparsi sui social per l’iniziativa. "Colpisce la superficialità di certi commenti – ha detto Marrani – e bene quindi la decisione di intitolare una sala lettura, perché la lettura e lo studio sono la cura migliore contro questo tipo di feroce ignoranza". Letture di alcuni brani tratti dai libri della scrittrice sono state affidate a Daniela Brogi, docente di Letteratura italiana contemporanea; Luca Casarotti, research fellow presso il Dipartimento di studi umanistici; Imsuk Jung, docente di Lingua e cultura coreana. Gli ultimi passaggi sono stati infine affidati all’attrice Daniela Morozzi. Una mattinata intensa ed emozionante, accompagnata da musica, filmati e fotografie, comprese quelle scattate nel marzo 2022 quando la scrittrice fu ospite dell’Università per stranieri, dove tenne una delle sue ultime conferenze.

Riccardo Bruni