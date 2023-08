La Rocca Aldobrandesca di Siena torna a splendere

È un altro pezzo del mosaico di storia e storie che compongono la meraviglia delle terre di Siena, finalmente riaperto dopo venti anni e in una veste inedita almeno per i nostri tempi. Sabato riapre al pubblico la Rocca Aldobrandesca di Castiglione d’Orcia, l’alter ego della Rocca a Tentennano, grazie a un investimento di quasi due milioni di euro sostenuto interamente dal bilancio comunale. "Uno sforzo immane per noi", spiega il sindaco Claudio Galletti, affiancato da Alice Rossi assessore alla cultura (nella foto), che aggiunge: "C’è grande attesa in tutta la nostra comunità, per noi è un luogo della memoria". È anche un luogo che ha riacquistato un nuovo volto, dopo gli imponenti scavi che hanno eliminato una grande massa di detriti, garantendo il consolidamento conservativo della struttura e consentendo anche di reperire materiale che andrà ad arricchire un futuro museo.

La presentazione dell’evento in Provincia, anche perché l’effetto simbolico di tutela del territorio e delle proprie ricchezze travalica ovviamente le mura di Castiglione e ha una anche una dimensione di attrazione turistica, in una terra come la Valdorcia al centro di un ampio dibattito nelle ultime settimane. "Non condivido chi descrive questa terra come se fosse una Disneyland per turisti – afferma Galletti – ma è evidente che se non si invertono le politiche per le aree interne, investendo in servizi e presenza sociale, il rischio. Altri venti anni anni come gli ultimi e lo spopolamento potrebbe essere irreversibile".