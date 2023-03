La Robur e la normalità che ci manca

Paolo Brogi

Concentrarsi solo sul campo. Sarebbe bello farlo, senza pensieri, puntando solo a vincere le partite e poi magari mostrare i muscoli nei play-off, dove di scontato non c’è niente. Invece questa ‘normalità’ non c’è più da tempo. E’ la storia, la storia bianconera degli ultimi anni, che ci insegna a diffidare di tutto e tutti. Una storia fatta di non iscrizioni, pure quando tutto era ‘a posto’ e di mortificanti ripartenze dai dilettanti . Sulla pelle della vecchia Robur sono state scritte parole brutte e deprimenti e anche quando sembra tutto calmo certe ‘parole’ restano incise nella carne quasi come avvertimento a non fidarsi di niente e di nessuno.