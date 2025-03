La rivoluzione inizia dal piatto . Primi pasti verso il futuro

Volete fare un’esperienza dove il gusto si unisce con innovazione, tecnologia e sostenibilità? Bene, vi portiamo a scoprire nuovi gusti in un ristorante davvero speciale.

All’accoglienza, un simpatico e robotico cameriere ci accompagna al tavolo e ci porge un dispositivo elettronico che, grazie all’intelligenza artificiale, ci permette di personalizzare il menù in base ai nostri gusti e alla nostra dieta. Mentre aspettiamo, indossiamo un visore a realtà aumentata e degli ologrammi ci mostrano in 3D le pietanze ordinate.

L’antipasto è stuzzicante: chips di tentacoli di medusa sopra un letto di erbe spontanee coltivate e prodotte a Km Zero.

Come pietanza principale arrivano gli spaghetti aglio, olio e grillo: un piatto alternativo che unisce classicità e innovazione futuristica. Un tempo in Europa gli insetti facevano ribrezzo, ma poi sono diventati una specialità perché per allevarli serve poca acqua e sono ricchi di proteine.

Per secondo un hamburger vegetale o di carne coltivata. La carne coltivata è ottenuta tramite cellule prelevate da un animale vivo e poi moltiplicate e cresciute in laboratorio, così non c’è bisogno di macellare animali e si riducono le emissioni di gas serra. Come contorno, foglioline di insalata prodotte nelle vertical farm senza consumo di terreno e pesticidi. Tutto è accompagnato da vino sintetico, cioè un vino sviluppato in laboratorio senza uva e senza l’aggiunta di additivi chimici. Viene servito in un bicchiere completamente commestibile, perché composto da alghe; così dopo aver bevuto, ce lo mangiamo pure. Niente più sprechi né plastica.

Finiamo il pasto con un dessert a base di bocconcini di cioccolato con larve; oltre a essere buonissimo ha anche un aspetto spettacolare, infatti è stato realizzato dalla nuovissima stampante 3D: lei fa veri e propri miracoli col cioccolato, lo scalda e lo modella a nostro piacimento con precisione millimetrica per non sprecarne nemmeno un pezzetto!

Vi piacerebbe andare a provare questi piatti così particolari e originali? Beh, dovrete aspettare perché questo ristorante ancora non esiste, ma chissà, in futuro quanti ne apriranno, e quanti cibi, che ad oggi possono sembrare strani, mangeremo!

Alcuni studi infatti dicono che entro il 2050 saremo quasi 10 miliardi di persone, di conseguenza il cibo non basterà per tutti e dovremmo cambiare le nostre scelte alimentari, riducendo il consumo di carne e introducendo nella nostra dieta insetti e nuove pietanze.

Non tiratevi indietro, la rivoluzione inizia da noi!