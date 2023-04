La rivoluzione dei rifiuti Piancastagnaio, si cambia

di Giuseppe Serafini

È partita a Piancastagnaio l’operazione “Buttabene per la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti”, che coinvolgerà dal prossimo mese di maggio l’intero territoriale comunale, comprese le frazioni di Saragiolo e Casa del Corto. Una rivoluzione che porterà i cittadini pianesi a usufruire del servizio di raccolta differenziata nella parte alta del paese, con l’uso di cards personali per il conferimento dei rifiuti.

Inoltre è prevista una raccolta bisettimanale porta a porta attraverso l’uso di diverse tipologie di sacchetti biodegradabili e la consegna di due appositi martelloni in plastica, per la raccolta dei vari tipi di rifiuti domestici e aziendali.

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale e da Sei Toscana, è stata ufficialmente presentata martedì pomeriggio nella sede dell’ex bocciodromo di Piancastagnaio e replicata sempre nel dopocena di martedì, mentre ieri sera si è tenuto l’incontro nella frazione di Saragiolo.

Si è trattato di incontri super partecipati dalla popolazione che ha posto numerose domande ai responsabili di Sei e agli esponenti dell’amministrazione comunale, presenti nella persona del vice sindaco Franco Capocchi e della responsabile comunicazioni Sei Costanza Bellini che ha illustrato le varie fasi del nuovo servizio che, come detto, prenderà il via nel prossimo mese di maggio.

"Un segno importante l’interesse con cui la popolazione ha risposto all’invito dell’amministrazione comunale e Sei per quanto riguarda i primi adempimenti in vista dell’inizio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti in paese – ha detto il vice sindaco Franco Capocchi –. Un lavoro di squadra che deve coinvolgere tutti i cittadini, con l’obiettivo di dare un servizio tendente a un minor costo di riciclaggio per tutti gli utenti".

Tantissime le domande da parte dei cittadini che hanno riguardato in particolare lo smaltimento di materiali particolari (potature, sfalciature e materiali ingombranti) e lo smaltimento dei rifiuti da esterni e cittadini di passaggio che non potranno usare i contenitori chiusi.

Intanto, come dicevamo, continua fino al prossimo 29 aprile la consegna delle cards e del materiale destinato agli abitanti del centro storico di Piancastagnaio.