La rivalsa di Cersosimo e Unamore Paura in pista: Betti in ospedale

di Laura Valdesi

SIENA

Palio di Bomarzo, primo trionfo in carriera in un appuntamento importante per Alessandro Cersosimo che, in groppa ad Unamore, si è preso la rivincita dopo il successo sfuggito per un soffio nello straordinario dello scorso settembre. Seconda vittoria consecutiva, dunque, per i colori del Borgo che sette mesi fa avevano trionfato però con Trikke montato da Rocco Betti. Proprio quest’ultimo ieri è stato protagonista di un brutto infortunio in pista durante la corsa. Il fantino, che difendeva i colori del Poggio, è infatti caduto venendo colpito alla testa, secondo la prima ricostruzione, forse dallo zoccolo di un cavallo. Ma la dinamica è ancora tutta da delineare. Certo è che Betti è rimasto in pista, perdendo i sensi a lungo. Momenti interminabili. Da batticuore per i soccorritori e per tutto lo staff che era con lui a Bomarzo. Immediato l’intervento del personale del 118 che, in un primo momento, aveva deciso per il trasporto del fantino in eliambulanza. Poi il sospiro di sollievo: visto che Rocco Betti aveva ripreso conoscenza si è optato per il trasporto in ambulanza a Belcolle, vicino a Viterbo. Nessun problema invece per Alessio Giannetti, che correva per Madonna del Piano, e per il cavallo Vitzichesu: entrambi ieri hanno fatto rientro a Siena. Un infortunio che ha lasciato l’amaro in bocca anche al vincitore Alessandro Cersosimo che, come primo commento, ha espresso parole di vicinanza al collega: "Spero che Rocco stia bene, è la cosa più importante".

Cersosimo era di rincorsa su Unamore per Borgo. Abbastanza lunga la mossa perché, fra i canapi, c’erano momenti di balletto ma anche in cui tutte le accoppiate erano come statue: Antonio Mula su Takatursa (Croci, la nonna), Rocco Betti su Trikke (Poggio), Alessio Giannetti su Vitzichesu (Madonna del Piano) e Andrea Chessa su Uan King (Dentro). "Me la sono preparata al meglio – racconta il vincitore – attendendo il momento giusto. Appena ho sentito che il cavallo era pronto sono entrato andando all’esterno. Unamore è abbastanza svelto, sono riuscito a coprirne subito due. Dopo la prima curva avevo già solo Mula davanti, nella dirittura l’ho superato bene andando forte. E poi ho cercato di gestire. A chi dedico questa vittoria? A mia moglie e al bambino, che mi hanno seguito e sono qui. Alla mia intera famiglia", dice. "Gli ho ridato fiducia e lui l’ha ripagata pienamente – brilla di felicità Stefano Vanni, proprietario di Unamore –, l’anno scorso perse per un soffio. Dalle grandi sconfitte vengono le vittorie più belle. Alessandro è un ragazzo serio e preparato".