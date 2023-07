La risposta di Intesa e le nomine a Siena: l'accordo sulla multiutility

La richiesta via pec partirà nelle prossime ore. Il socio senese di Estra, sia Intesa che il suo rappresentante nel consiglio d’amministrazione, Alessandro Fabbrini, vogliono leggere l’intero patto di sindacato tra Alia Multiutility e Coingas, prima di prendere una posizione ufficiale. Il comunicato diffuso dalle due società, per quanto estremamente esplicativo delle intenzioni di Arezzo e Prato-Firenze sulla nuova governance di Estra e sul cammino che porterà alla multiutility, non contiene tutti i dettagli e gli equilibri che fanno parte di un patto di sindacato. In grado di formare un asse capace di controllare il 65% della holding dell’energia e di accelerare sulle integrazioni societarie che daranno vita alla multiutility pubblica in Toscana.

Il presidente di Intesa, Davide Rossi, ha intenzione di presentarsi all’assemblea dei Comuni soci, il 1° agosto, con una relazione sul patto. Già da mesi ha intuito che il tempo dei tecnici è al tramonto alla guida di Intesa. Al suo attivo Rossi può ascrivere il ritorno all’utile della società e il risanamento dei conti, soprattutto sul versante dei debiti. Ma ora la politica vuole riappropriarsi di quella poltrona da presidente. E tra i candidati al vertice, per ora sarebbe in vantaggio l’ex sindaco di Montepulciano e presidente del Consorzio del Vino Nobile, Andrea Rossi. Da un Rossi all’altro, insomma.

Il vicepresidente di Estra, Alessandro Fabbrini, che è anche al vertice di Sei Toscana e quindi alleato di Iren nella gestione dei servizi ambientali, è stato tra i primi a richiedere che il patto venisse reso pubblico. Prima ha ottenuto le deleghe per la vicepresidenza, poi la sorpresa, neanche tanto inattesa, dell’accordo tra i due soci. Dirà la sua anche in occasione dell’assemblea di Intesa. Così come toccherà a David Bussagli, sindaco di Poggibonsi e presidente della Provincia, elaborare una reazione del socio senese, escluso dalla nuova governance e a rimorchio della macchina lanciata verso la multiutility. Non sarà facile, c’è un 25% di Estra da tutelare. Che finora, ai tempi di Alessandro Piazzi, aveva assegnato a Siena i pieni poteri.