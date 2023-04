La rinascita delle Terme Approvato il concordato, ora il piano industriale

di Anna Duchini

È stato approvato il concordato delle terme di Chianciano e con quest’atto "si apre una nuova fase della vita aziendale e per la cittadina". Con questa dichiarazione il sindaco Andrea Marchetti conferma la notizia che è stato trovato l’accordo con i creditori. Per la società si apre una nuova stagione aziendale dopo che l’assemblea dei creditori ha approvato il piano di ristrutturazione. "È un giorno importante perché concretamente si apre la fase di rilancio del termalismo chiancianese – spiega il sindaco Marchetti –. I passaggi successivi ci porteranno al piano industriale col quale costruire i tratti futuri di un’azienda identitaria della nostra cittadina". Il debito era di 10 milioni e 900 mila euro, la cifra che la società ha messo sul tavolo è di circa 3 milioni di euro, cui si sommeranno le risorse del piano industriale, ancora top secret.

Entro luglio Terme di Chianciano intende presentare al territorio il Piano di sviluppo coinvolgendo anche tutte le strutture turistiche e il tessuto economico del comune e dell’area. "Rimane da definire, nelle prossime settimane, in un confronto positivo con la Regione, l’assetto definitivo degli asset immobiliari per poter pianificare gli investimenti. I crediti privilegiati sono stati soddisfatti integralmente – dichiara l’amministratore delegato Carlo Alberto Martellozzo –. Un passo nel percorso di rilancio della società che è stata operativamente sempre presente nell’attività di supporto al commissario e agli enti preposti alla procedura. Oggi è stata raggiunta la maggioranza del 63 per cento del voto favorevoli dei creditori e questo ci fa proseguire con ottimismo. Le operazioni di voto formalmente si chiuderanno ai primi di maggio, ma oggi (ieri per chi legge ndr) è stata già raggiunta la maggioranza di legge. L’azionista ha supportato la società per permettere, come sottolineato, il pagamento integrale dei creditori privilegiati, oltre a una quota dei chirografairi".

Il debito di 11 milioni di euro della società era stato ristrutturato l’ultima volta nel 2019, prima dell’arrivo di Terme Italia, con la firma della convenzione di ristrutturazione con le banche creditrici Monte dei Paschi di Siena, Mps Capital Service e Banca Cras e allora si pensava che fosse una svolta decisiva nel processo di ristrutturazione della società, ma anche quel tentativo fallì. Se non fosse arrivato Massimo Caputi a rilevare la società, il percorso della continuità aziendale non sarebbe stato possibile. Nessun piano di risanamento fino ad oggi ha funzionato: adesso una svolta concreta nella vita aziendale della società. Lo scenario ci porta a guardare oltre a questo passaggio e l’attenzione va ai contenuti del piano industriale e alle future scelte della Regione Toscana che resta l’azionista di riferimento della proprietà della società terme.