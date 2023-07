La rinascita del Campo scuola L’impianto riapre dopo 14 mesi

di Orlando Pacchiani

L’attesa è stata lunga, ma da ieri mattina finalmente il Campo scuola di via Avignone è tornato utilizzabile da atleti, appassionati e, quando sarà il tempo, studenti. "Oggi è un giorno di festa", dice l’assessore allo sport Lorenzo Lorè, affiancato dalle colleghe Barbara Magi e Micaela Papi e più tardi Riccardo Pagni (storico fruitore dell’impianto). Come dire, godiamoci la riapertura e mettiamo per un momento da parte le polemiche che hanno contraddistinto la lunga operazione e sono peraltro riafforate a margine della conferenza stampa. "Riconsegniamo alla città un polmone di socialità – ha detto Lorè –, intanto garantendo la frequenza di chi per troppo tempo non ha potuto farlo e poi pensando anche alla possibilità di ospitare gare fino al livello nazionale".

Oltre alle necessarie limature dei lavori, due sono le grandi incognite per i mesi a venite: tornelli sì-tornelli no e l’utilizzo dell’ex casa del custode. I primi, previsti nel progetto dell’era De Mossi, per il momento non saranno installati: "Almeno fino agosto-settembre l’accesso sarà libero – ha detto Lorè – poi valuteremo perché comunque dobbiamo garantire la tutela dell’impianto e il corretto accesso". E poi cosa sarà della struttura dotata di quattro stanze e due bagni? "Stiamo valutando la destinazione", ha detto Lorè, aggiungendo che la giunta ha intanto stanziato 150mila euro di risorse comunali per adeguare la tribuna, senza incidere sull’utilizzo dell’impianto.

"Restituiamo alla città – ha affermato il sindaco Nicoletta Fabio – uno spazio ricreativo nato per bambini e adolescenti. Senza voler sminuire la componente sportiva e agonistica, è importante sottolineare il valore sociale che questo luogo ha acquisito nel tempo, con tanti eventi aggregativi che bene sottolineano il valore della comunità e della formazione".

L’opera più importante è stata la risistemazione delle fognature, come spiegato dall’ingegner Paolo Ceccotti, in particolare nella curva sul lato opposto agli spogliatoi. Costo dell’operazione 1,2 milioni di euro, mentre per il futuro, oltre alla tribuna, è previsto anche un intervento da 270mila euro per il consolidamento del muro di contenimento sul lato via Avignone.

Ma intanto, dopo 14 mesi e tante polemiche, da ieri mattina si sono rivisti i primi atleti correre lungo il nuovissimo anello del Campo scuola.