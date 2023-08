La rimonta di Zio Frac Duelli alla mossa, cadute, colpi di scena Una Carriera infinita

Un Palio dai tanti colpi di scena, che ha avuto un momento determinante come sempre alla mossa, condizionata dalla lunghe schermaglie tra rivali che hanno complicato l’allineamento. Al momento dell’ingresso dell’Istrice, come prevedibile è partita in testa la Giraffa, che dal nono posto è potuta restare fuori dalla confusione della parte medio-bassa del canape per tutto il tempo. In quel momento, le uniche fuori allineamento erano Chiocciola e Tartuca nella parte bassa, mentre l’Aquila aveva perso la marcatura stretta della Pantera che infatti è riuscita a partire.

Sembra un Palio già scritto, a quel punto, il solito monologo alla Tittia, ma al primo San Martino l’infortunio di Abbasantesa cambia la storia della Carriera. La Pantera infila il Bruco all’interno e così può ritrovarsi in testa con un vantaggio che poi si consolida al punto da sembrare incolmabile.

Proprio in quel primo San Martino era intanto cascato Brigante da Zio Frac, dopo essere finito addosso alla Giraffa. Inizia da qui la rimonta del barbero di Fontebranda, che al primo Casato gira all’interno e poi all’altezza della mossa supera all’interno la Torre, nonostante i tentativi di ostacolarlo da parte di Carburo.

È una delle chiavi di questo Palio, visto soprattutto col senno di poi e con quanto accadrà al terzo San Martino. Per il cavallo dell’Oca c’è un altro spunto importante, perché prima del momento fatale entra dall’interno al Bruco, riuscendo così a evitare l’impatto con la Pantera che cade al terzo San Martino. Proprio contro la Pantera si infrangono gli ultimi sogni del Bruco, mentre la Torre tenta un ultimo disperato assalto all’ultimo Casato ma finisce per cadere finendo contro i palchi.

Per l’Oca è il trionfo, per Zio Frac, unico cavallo vittorioso del lotto, la conferma di quel successo del luglio dello scorso anno che era stato sminuito perché ottenuto con sole sei Contrade sul tufo. La rimonta prima del colpo di fortuna finale, con la caduta della Pantera che spiana la strada del successo all’Oca, è in realtà costruita con potenza e precisione. Ed è questa la forza che ha costruito la vittoria di Fontebranda.

