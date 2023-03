La rigenerazione urbana fa centro Pronti dieci milioni di euro per il Parco delle Mura di Siena

"Siamo uno dei dieci progetti individuati dalla Regione per l’assegnazione dei fondi europei Fesr". Così il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Andrea Corsi, che ieri in Consiglio comunale ha annunciato un nuovo passo avanti nel progetto del Parco delle Mura di Siena: "Si tratta della riqualificazione e recupero di spazi urbani cittadini, per un investimento di 10 milioni di euro, di cui due coperti dalla quota di cofinanziamento del Comune di Siena – è stato spiegato –. Il progetto prevede, in particolare, la rifunzionalizzazione di percorsi, spazi pubblici, aree verdi, oltre che il riuso e la riorganizzazione di edifici e spazi urbani sottoutilizzati, a partire dai manufatti della Fortezza Medicea e dal Complesso di San Marco".

E ancora: "E’ una ’rigenerazione’ con funzioni culturali, sociali, turistiche e abitative di qualità, nell’ottica di favorire il riuso delle aree già urbanizzate per evitare ulteriore consumo di suolo – ha aggiunto Corsi –. Nel progetto inseriti anche sistematizzazione, valorizzazione e potenziamento delle infrastrutture verdi urbane, del sistema di spazi verdi esistenti sul percorso della cinta muraria".

Si parte dalla riqualificazione della Fortezza Medicea, destinata a diventare il nuovo polo culturale della città, dove si realizzerà una nuova pavimentazione; si continua poi con una serie di percorsi ciclopedonali per costruire un anello attorno alla città: "E’ prevista anche una ciclostazione da 80mila euro presso lo Stadio per garantire un punto di sosta a chi visita la città in biciletta – è stato annunciato –. Inoltre verrà sistemata la strada di Massetana Romana con 700mila euro dopo che il Fiora realizzerà l’allacciamento di 30 abitazioni all’acquedotto pubblico. A via Verdi sono stati destinati 500mila euro, mentre 150mila saranno impiegati per ultimare i lavori al Campo Scuola di via Avignone".

Il vicesindaco ha poi comunicato l’assegnazione a Siena di 738mila euro di fondi Pnrr: "Una parte verrà investita su una piattaforma digitale di servizi per il turismo e l’accoglienza; i restanti 360mila euro saranno destinati alla creazione di un Hub turistico dove offrire servizi e informazioni ai vistatori. L’ipotesi di localizzarlo al Tartarugone verrà esaminata nel prossimo Consiglio comunale, perché non è assolutamente definitiva".

Cristina Belvedere