La ’rievocazione storica’ Dalla Regione seimila euro

Eppure andrà fatta una riflessione sull’utilità (assai dubbia) della permanenza del Palio nell’elenco delle manifestazioni di rievocazione storica gestito dalla Regione. Nella graduatoria appena pubblicata il Comune di Siena ha ricevuto seimila euro, quanto e a volte meno le altre quarantanove manifestazioni presenti in questo elenco. Per la provincia di Siena figurano anche il Bravìo delle botti di Montepulciano (seimila euro), la Fiera del Barbarossa di San Quirico d’Orcia (seimila), il Palio dei ciuchi di Asciano (4.800 euro), la festa ’Monteriggioni di torri si corona’ (seimila).

Pescando a caso dall’elenco, troviamo il Palio del Cerro organizzato dalla Pro Locio di Cerreto Guidi, il 26° carnevale dei Figli di Bocco di Castiglion Fibocchi, il Palio dei barchini con le ruote di Castelfranco di sotto, la Festa della polenta di Vernio e via di questo passo. Tutte manifestazioni con una loro dignità e forte attaccamento al territorio, con tradizioni in alcuni casi consolidate, in altri più recenti.

Ma la domanda pare legittima: cosa c’entra il Palio? Non saranno certo seimila euro a cambiare i bilanci comunali, considerato quanto costa l’organizzazione. E a dire il vero già la dizione ’rievocazione storica’ è storicamente avversata da una città che non rievoca ma vive giorno dopo giorno la propria passione. Serve forse a garantire una eventuale copertura istituzionale in caso di attacchi al Palio, che periodicamente tornano a galla da svariati fronti? La perplessità permane, come il dubbio che seimila euro valgano la candela delle ’rievocazioni storiche’.

Orlando Pacchiani