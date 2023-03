La ricetta per superare violenza e aggressività Servono integrazione, unità di intenti e condivisione

Il bullismo è un malessere sociale fortemente diffuso, sinonimo di un disagio relazionale che si manifesta soprattutto tra adolescenti e giovani. Distrugge la società in modi devastanti, alimenta l’aggressività e la criminalità. Un paese moderno non può e non deve tollerare tutto questo. La prepotenza del persecutore sul perseguitato è spesso legata alla superiorità dovuta all’età, alla forza fisica, o al sesso. La vittima è più sensibile degli altri coetanei, non sa e non può difendersi adeguatamente alle prese in giro, si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme delle vendette. Lo sport può essere una soluzione a liberarsi da queste situazioni, tra questi ci sono: la boxe e il ring. Il pugilato ha una marcia in più perché contribuisce ad aumentare l’autostima imparando a gestire la propria aggressività con un maggior controllo. Sul ring non si fa a botte, ma ci si affronta senza colpi bassi e senza infierire o prendere in giro l’avversario. Chi non rispetta le regole è fuori anche se, nella vita, accade il contrario e c’è chi fa il furbo e sceglie scorciatoie. La boxe, è una metafora della vita: capita di cadere ma devi trovare la forza per rialzarti e andare avanti.

"Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te".