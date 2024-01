’La ricerca a km zero’. Raccolta fondi per la Fondazione Nibit La serata di raccolta fondi 'La Ricerca a Chilometro Zero' ha permesso di raccogliere oltre 25mila euro a sostegno del progetto sulla nutrizione del paziente oncologico della Fondazione Nibit. L'80% dei malati oncologici soffre di malnutrizione e meno del 30% riceve supporto nutrizionale adeguato. La Fondazione intende creare una piattaforma web e app per fornire informazioni sulle necessità alimentari del paziente.