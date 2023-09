La rete di quaranta musei. La Fondazione si presentaai docenti delle scuole

Quaranta musei da scoprire e riscoprire, una rete che punta sempre di più alle scuole per creare un ponte tra passato e futuro. Oggi alla Biblioteca di Palazzo Accabì di Poggibonsi alle 15 si apre l’ultima delle tre giornate organizzate dalla Fondazione Musei Senesi per incontrare i docenti delle scuole e programmare insieme la prossima stagione di attività e incontri, che da una parte vanno a completare l’offerta didattica degli istituti e dall’altra restituiscono ai musei partecipazione e interesse, che si traducono anche in possibilità di sviluppo.

"Da queste giornate – spiega la direttrice della Fondazione Musei Senesi, Elisa Bruttini – emerge un’offerta articolata, che spazia tra molti contenuti. Dall’arte alla scienza, dalla storia antica a quella contemporanea. Ma soprattutto c’è un forte legame con il territorio, grazie a lavori come quello sul sistema fluviale dell’Ombrone che si trova al Museo della mezzadria di Buonconvento. Dall’esperienza dello studio, attraverso il museo le conoscenze e le competenze degli studenti si aprono anche a temi del nostro quotidiano, come quelli di stringente attualità che riguardano per esempio la sostenibilità ambientale e l’uso di risorse rinnovabili".

È il secondo anno che la Fondazione organizza queste giornate. Il senso è allargare la maglia delle collaborazioni. "I singoli musei hanno già un legame con le scuole di riferimento – afferma Bruttini – ma il senso è portare ogni museo ad altre comunità di riferimento, in modo da stringere più collaborazioni e promuovere una visione più complessiva del territorio con le sue storie e i suoi paesaggi, passando da un museo che parla di etruschi a uno che racconta vicende della seconda guerra mondiale. Perché questo musei sono un po’ un atlante di tante materie diverse".

È un anno importante, del testo, per la Fondazione, che in questo 2023 ne compie venti. L’idea di presentare ai docenti l’intera offerta composta da quaranta musei nasce proprio per sollecitare nuovi progetti, laboratori, iniziative in comune che offrano da una parte una possibilità didattica in più agli istituti scolastici e dall’altra una maggiore vitalità a istituti museali, che custodiscono un patrimonio prezioso ma a volte conosciuto soltanto in ambiti ristretti.

Riccardo Bruni