La Repubblica Ceca ospita il Don Bosco

Pollice in alto per la mobilità appena conclusasi del progetto Erasmus+ Landlab in Repubblica Ceca. I docenti e i ragazzi del San Giovanni Bosco di Colle che sono rientrati hanno, infatti, espresso giudizi molto positivi sull’esperienza. Gli studenti cechi si sono rivelati delle valide guide ambientali conducendo il gruppo attraverso il parco di Ptaci Minisske Louky alla scoperta delle specie ornitologiche della regione. Gli alunni della Grecia, Catalogna, Repubblica Ceca e Italia hanno deciso le attività da realizzare nel periodo che precede la prossima mobilità prevista per il prossimo Aprile. Ora, quindi, il team Erasmus+ del San Giovanni Bosco è ora proiettato verso l’ultima mobilità in Catalogna durante la quale verranno presentati i prodotti realizzati nei due anni di progetto.