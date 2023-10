La Regione stanzia oltre 32mila euro

Colle ottiene il finanziamento dalla Regione in materia di contrasto al Cyberbullismo. Ammonta ad un totale di 32.039 euro il finanziamento concesso dalla Regione a sei comuni senesi per finanziare i progetti che hanno elaborato per contrastare il fenomeno del cyberbullismo, al Comune di Colle circa 6mila euro. Il cyberbullismo è una particolare forma di comportamento aggressivo simile al bullismo, ma è attuato esclusivamente attraverso l’uso di dispositivi elettronici mobili utilizzando alcune applicazioni, in particolare i social media. Secondo l’Istat in Italia circa il 22% degli episodi di bullismo si sviluppa attraverso il cyberbullismo. L’importo totale dei progetti prevede anche una quota variabile di cofinanziamento a carico degli enti locali beneficiari della quota regionale, che verrà erogata in due tranche, una relativa all’anno in corso, l’altra a valere sul bilancio 2024.