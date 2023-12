La Regione rinnova l’intesa con Tls. Per 1,4 milioni l’anno fino al 2026

La Fondazione Mps conferma che indicherà la soluzione per sanare i bilanci di Toscana Life Sciences "prima di Natale, o al massimo entro Capodanno". I vertici di Palazzo Sansedoni assieme a quelli di Tls stanno studiando la forma migliore per ’trasformare’ i laboratori e gli uffici dell’ex Siena Biotech in un asset in grado di assorbire il disavanzo milionario dei bilanci. In attesa della formula giusta per i conti, la Regione ha rinnovato, per altri tre anni, quindi fino al 2026, l’accordo con Tls, "l’ente no profit nato nel 2005 e che ha sede a Siena - è scritto nella nota della Regione -, impegnato nel sostenere la ricerca nelle scienze della vita, con cinquecento ricercatori che lavorano nel campus, e nel favorire la nascita di nuove imprese innovative nelle tecnologie applicate alla salute delle persone".

Nel rinnovo della convenzione, che prevede un contributo di 1 milione e 400 mila euro all’anno, quindi una conferma degli importi precedenti, si fa riferimento anche ai progetti e alle iniziative che si prevedono. "La collaborazione tra Regione e Toscana Life Science va avanti dal 2009. In questi anni, grazie al contributo scientifico della fondazione, la Regione ha strutturato una strategia sulla ricerca in materia di salute e attivato l’Uvar, l’ufficio per la valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica, sinergia fra le competenze tecnico-scientifiche di Tls e quelle amministrativo-giuridiche degli uffici regionali. Dal 2015 al 2023 - afferma sempre la nota della giunta toscana - la direzione alla sanità della Regione ha finanziato e gestito 193 progetti di ricerca in materia di salute per circa 99 milioni di euro (tra fondi regionali e fondi attratti), i cui risultati sono costantemente monitorati, grazie alla collaborazione con Fondazione Tls, per un’opportuna valorizzazione e introdurre innovazioni nel Servizio sanitario, oltre che per immettere nel mercato nuovi prodotti".

Tra le azioni previste dall’accordo c’è l’attrazione di investimenti e il supporto e la collaborazione su temi di bioetica e sperimentazione clinica. Nei prossimi tre anni il contributo di Toscana Life Science sarà importante anche per l’avvio della rete regionale per le biobanche, fattore determinante per lo sviluppo dell’assistenza e della ricerca. Questo si aspetta la Regione, oltre al contributo di Toscana Life Science nel programma Eranet Transcan-3 inserito in Horizon 2020 e cofinanziato dagli Stati e dalla Commissione europea. "Un modo per mettere a fattore comune la ricerca sul cancro, creando sinergie ed evitando duplicazioni di sforzi con l’obiettivo di produrre risultati più significativi, condividendo dati, informazioni e infrastrutture". Nessun cenno alle difficoltà attuali di Tls. Le valutazioni che riguardano questa fase saranno effettuate nei prossimi giorni, una volta risolta la polemica sul bilancio della sanità regionale.