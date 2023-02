"La Regione acquisti i crediti fiscali del settore edile"

Le misure per prevenire il pericolo sismico sul patrimonio immobiliare sono di competenza dello Stato ma "le amministrazioni locali, con il regolamento urbanistico - l’appello di Giannetto Marchettini, presidente Ance Siena - devono impegnarsi affinché almeno le nuove costruzioni rispettino le norme di reale prevenzione". L’appello dei costruttori prosegue con i crediti da Superbonus, per cui Marchettini chiede un incontro con le banche: "La Garanzia SupportItalia di Sace su finanziamenti da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, costruisce una soluzione al problema dei crediti fiscali incagliati. Solleciteremo anche la Regione Toscana ad adottare le misure in suo possesso, come l’acquisto dei crediti bloccati, per sostenere le imprese".