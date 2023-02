La raccolta fondi per l’affresco

Il ricambio generazionale è l’altro tema e viaggia di pari passo con quello della transizione digitale: spesso le organizzazioni di volontariato non sono strutturate e poggiano su volontari pensionati, meno alfabetizzati in termini digitali. "Abbiamo trovato su Facebook il bando Let’s Crowd della FMps e abbiamo deciso di carpire l’occasione", racconta Omar Nappini, 25 anni, uno dei quattro giovani soci della Polisportiva Farnetella, frazione di Sinalunga. "Volevamo restaurare l’affresco della chiesa del borgo e la raccolta fondi era l’unico modo – prosegue -. Abbiamo partecipato al bando, messo in piedi il crowdfunding e raggiunto l’obiettivo: parte della raccolta è stata fatta sul posto, in modo tradizionale, ma il 60 per cento si è svolta sulla rete. Grazie al supporto della FMps abbiamo avuto gratuitamente software per mettere materiale on line o fare riunioni via Zoom in tempi di pandemia".