La rabbia dei sindacati "Fermate questa strage"

di Simona Sassetti

Il lavoro è un diritto, ma la vita lo è ancor di più. Dietro al lavoro che uccide non ci sono solo numeri, o elenchi, c’è la vita che si spegne facendo il proprio mestiere. Marco Meiattini, mentre stava spostando bancali con un muletto, è morto sul colpo dopo un volo di sei metri precipitando nel vano del montacarichi davanti agli occhi dei colleghi nella cantina del Castello di Monsanto. E, tragico paradosso, è morto, ucciso dal lavoro il giorno dopo la Festa dei lavoratori.

"Questa ulteriore morte ci consegna una responsabilità: da questo tema non è più possibile sfuggire – ha affermato il segretario generale della Cgil Siena Fabio Seggiani –. Per fermare questa mattanza, che non è solo morte ma è anche infortuni e malattie professionali, serve correggere il sistema, partendo dalla formazione che deve iniziare nelle scuole, negli Its e nelle università. Serve spiegare cosa significa lavorare in sicurezza, quali sono i rischi che si corrono. Poi serve una formazione da fare durante il periodo di impiego ma la precarietà non aiuta, perché un lavoratore precario non ha modo di fare formazione se il suo periodo di lavoro dura pochissimo. Questa ennesima morte ci ricorda come in questo Paese non riusciamo a uscire dalla triste statistica delle tre morti medie al giorno".

Da troppo tempo, infatti, ci si è assestati su questa media. Dati, numeri, statistiche che spesso risultano vuote ma dietro le quali sono presenti speranze, desideri e persone che da un momento all’altro muoiono per una fatalità che non si può più chiamare incidente, ma è il risultato spesso di un sistema che spinge per velocizzare il lavoro, facendo diventare l’Italia una Repubblica fondata sul rischio più che sul lavoro.

La morte di Meiattini arriva a distanza di pochi giorni da quella di Francesco Mannozzi, a San Gimignano. Nel primo trimestre 2023 sono morte sul lavoro in Italia oltre 200 persone, dati drammaticamente in crescita. Per questo anche nel nostro territorio, come ha ribadito anche la Cisl, serve fare formazione. "Non sono soldi buttati via, la sicurezza non è un costo ma un investimento – ha sottolineato il segretario della Cisl Siena Riccardo Pucci – le morti bianche nel Senese sono in aumento, insieme agli enti che fanno formazione bisogna fare un monitoraggio, ma subito, perché ogni giorno che passa è un giorno in cui contiamo morti. Non si può più essere superficiali, quello che chiediamo ai datori di lavoro è cambiare mentalità".

E su un punto i sindacati sono tutti d’accordo, ovvero che la sicurezza è una questione culturale e serve fare formazione, è chiaro che dove l’educazione fallisce devono arrivare controlli e sanzioni. "I servizi ispettivi devono fare sinergia, ispettorato e Asl devono migliorare la verifica effettiva in qualità e quantità – ha dichiarato Sandro Santinami, segretario generale Uil Siena – e le istituzioni si devono muovere in questo senso. Non è più possibile andare al lavoro rischiando la vita, non è possibile abituarsi alle morti bianche. Non si può chiamarla sfortuna, serve un quadro normativo che dia sicurezze".