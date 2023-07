La quinta sinfonia di Atzeni senza rivali dall’800

Giovanni Atzeni è il fantino che abbatte ogni record, probabilmente anche quello delle vittorie consecutive, che per lui sono cinque. Adopero l’avverbio probabilmente perché lo sappiamo, il Settecento ha visto molti fantini dominare la Piazza, da Bastiancino con almeno 15 successi documentati e Dorino, che ad esempio ha vinto cinque carriere dal 1790 al 1792, saltando tuttavia quella di luglio del 1791. Ma se sconfiniamo nell’Ottocento, con quindi 223 anni a nostra disposizione, è il Tittia che domina la scena. Nessuno meglio di lui. Non l’ha fatto Caino, che ha vinto cinque carriere dal 16 agosto 1815 al 2 luglio 2018 saltando il 17 agosto 1817, non c’è riuscito Paolaccino, cinque vittorie consecutive dal 3 luglio 1851 al 2 luglio 1955 saltando il 17 agosto 1851, nemmeno il grandissimo quanto misterioso Tabarre, che ha un palmares non solo da paura, ma che ha vinto molti palii in pochi anni, ad esempio sei carriere dal 1888 al 1892 ma saltando due volte il successo, arrivando poi a quattro successi consecutivi dal 16 agosto 1893 a 2 luglio 1895.

Ci aveva provato anche il mitico Pipistrello, vincendo cinque volte dal 2 luglio 1833 al 3 luglio 1836 saltando il 17 agosto 1835. Per arrivare ai giorni nostri, anche Trecciolino dal 16 agosto 2002 al 16 agosto 2005 ha vinto cinque carriere ma fu battuto il 2 luglio 2003. Niente da fare per questi eroi senza tempo: e se qualche ’topo’ di archivio non svela settecenteschi successi, per ora ignoti, di Pier Paolo Rocchi detto Paolaccino oppure di Mattio Mancini detto Bastiancino, che conta otto successi consecutivi per la documentazione ufficiale ma per un arco di tempo che sicuramente prevede altre carriere, è Tittia l’assoluto protagonista della ultrasecolare storia del Palio.

Massimo Biliorsi