La querelle sulle mense Salta l’incontro tra Benini e Bussagli

Nuova puntata nella querelle sulle mense scolastiche. L’assessore all’istruzione Paolo Benini ha annunciato ieri di aver annullato l’incontro con il presidente della Provincia, programmato per oggi. "Questa decisione – afferma Benini – è arrivata a seguito di alcuni spiacevoli episodi". Resta la proposta di arrivare a un "accordo quadro con tutti i Comuni coinvolti sulla questione mensa".

Su quali basi? Benini lo ha puntualizzato nella lettera inviata ieri a tutti i soggetti interessati: "Rispetto dei criteri di capienza massima per ogni singolo plesso, stabilendo un criterio di accesso omogeneo che garantisca maggiormente soggetti con indici di necessità più alti cui applicare le stesse normative dei senesi residenti". E inoltre "l’applicazione di un "modello Asciano" o anche altro, che veda i Comuni limitrofi rifondere il Comune di Siena fino alla copertura della tariffa pro capite stabilita, tenuto conto anche dei minori costi che tali Comuni sostengono per il minor numero di studenti nelle loro scuole.

E infine di una valutazione della possibilità che la mensa sia un servizio e non un obbligo, consentendo quindi la facoltà di portare il pranzo da casa con le specifiche indicazioni previste dal Miur". Il caso era scoppiato con l’innalzamento delle tariffe mensa per i non residenti a 8 euro a pasto, due euro sopra il massimo previsto per i residenti nel comune capoluogo. Nei giorni scorsi la decisione di una riduzione a 6,40 euro a pasto per chi ha un Isee inferiore a 15mila euro.