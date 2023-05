La ’Quadriga Infernale’ icona a Festa etrusca

La bellissima e celeberrima Idra proveniente dalla Tomba della Quadriga Infernale di Sarteano, è l’immagine scelta per la terza edizione di ’Festa Etrusca’, progetto interregionale dedicato alla cultura, alla tecnologia e all’arte degli Etruschi ideato e promosso da EGA Group, società di ricerca e formazione scolastica attraverso lo sviluppo di app e videogiochi. L’appuntamento, che vede il sostegno scientifico del prestigioso Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, prevede la collaborazione con la Fondazione Dià Cultura (Roma), l’Associazione culturale ChissàDove (Roma) ed il prezioso supporto della Regione Toscana attraverso Toscana Promozione. L’evento si svolgerà in estate e offrirà momenti didattici, presentazioni di libri, conferenze, musica, laboratori e visite guidate per far conoscere gli usi e i costumi dell’antico popolo. I tanti laboratori didattici saranno gratuiti.

"E’ motivo di grande orgoglio - commenta il sindaco di Sarteano Francesco Landi - essere stati scelti come immagine per questo importante appuntamento sugli Etruschi a Villa Giulia, dedicato principalmente ai bambini e alla didattica".