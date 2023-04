La Pubblica intitola la sede a Giuggioli

Porterà il nome di Fabio Giuggioli, colonna della Pubblica assistenza di Buonconvento, scomparso un anno fa, la nuova sede operativa dei trasporti dell’associazione di volontariato, in via della Liberazione. L’inaugurazione della struttura, avvenuta in questi giorni, ha avuto momenti molto intensi. Vi ha preso parte anche la moglie di Fabio, Roberta Fagnani, che ha molto apprezzato il gesto della Pubblica assistenza di intitolare al marito la nuova sede operativa dei trasporti. Fabio Giuggioli ha dedicato la sua vita al volontario, lasciando un vuoto incolmabile nella Pubblica assistenza, in paese, e in tutti quelli che lo conoscevano e apprezzavano la sua enerosità, il suo spendersi per gli altri. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti i rappresentanti di altre associazioni, tra cui la Pubblica Val d’Arbia, la Pubblica di Siena e di Asciano, il sindaco Riccardo Conti, Andrea Nuti, consigliere regionale Anpas, Daniela Salvadori, cordinatrice Anpas della zona senese, il presidente Auser di Buonconvento, il parroco e le forze dell’ordine del paese.

Marco Brogi