La provincia di Siena è fra le più sicure I dati del rapporto Irpet

La Toscana si colloca al sesto posto della graduatoria nazionale delle regioni per tasso di delittuosità, con 3.812 reati per 100mila abitanti nel 2021: è quanto emerge dal rapporto curato dall’Irpet sulla sicurezza in Toscana, presentato ieri a Firenze presso la sede della presidenza della Regione. Sono tre le province che si classificano tra le prime 25 in Italia: Firenze (7a), Prato (8) e Livorno (9a). Siena è la realtà con minore incidenza (87a). Il numero di reati denunciati, 140mila e in calo costante dal 2013, riporta la regione ai livelli di fine anni ‘90.