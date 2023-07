La provincia cresce tra luci e ombre Un tessuto economico ’double face’

di Andrea Talanti

I numeri rimangono freddi se non accompagnati da letture e visioni strategiche. La fotografia dell’economia senese che emerge dalla mole di dati, rapporti e indagini, presentati ieri in Camera di Commercio, è sicuramente positiva. Con recuperi importanti del Pil e dell’occupazione nel 2022 rispetto agli anni del Covid e incrementi a doppia cifra delle esportazioni. Ma lasciano spazio a due fatti incontrovertibili: le Terre di Siena non sono terre per giovani, e il progressivo invecchiamento della popolazione rischia di lasciare al palo una provincia che non può permettersi di rimanere congelata, né in campo economico e imprenditoriale né in quello culturale. Lo dicono i dati: mentre il tasso generale di disoccupati migliora, quello sulla disoccupazione giovanile si spinge fino all’8%. Non vengono risparmiate neanche le imprese young, con un -3,2% che non può che preoccupare. Sono queste le due direttrici sulle quale si deve fare di più, come emerso dalla 21esima Giornata dell’Economia organizzata da Camera di Commercio e Fondazione Mps.

"La dinamica del 2022 è stata particolare – ha detto Massimo Guasconi, presidente Camera di Commercio -. L’anno è iniziato con una guerra e costi energetici altissimi, aggravando una situazione di partenza con l’uscita dal Covid. Nonostante questo, i numeri per la provincia sono stati ottimi, specie se guardiamo alle esportazioni, aumentate del 67% per un valore complessivo di 3 miliardi e 800mila euro. Negli ultimi 10 anni le esportazioni del territorio sono quadruplicate. Le importazioni contano per 1 miliardo e 100mila euro, la bilancia commerciale è in positivo per 2 miliardi e 700milioni. Non esistono altre realtà provinciali che abbiano toccato questi numeri".

"Più luci che ombre in questi dati – ha commentato Carlo Rossi, presidente Fondazione Mps -. La percentuale sull’occupazione è importante, il secondo miglior dato regionale con la disoccupazione al 4%. Allo stesso tempo, crescono gli accessi a mense e pacchi cibo della Caritas: su questo dobbiamo riflettere. Nel 2022 il dato demografico delle imprese è positivo, ma sono poche le imprese giovanili e le startup. Dobbiamo lavorare molto in questa direzione". Direzione nella quale sta cercando di orientarsi anche l’Università, chiamata a "investire bene i soldi in arrivo dal Pnrr – come suggerisce la prorettrice Donata Medaglini -, una sfida sulla quale lavorare con il territorio per contribuire a una crescita sostenibile. Biotecnopolo e settori strategici, come l’intelligenza artificiale della quale si occupa il SaiHub, saranno cruciali".

A parlare sono i numeri illustrati da Marco Randellini, segretario generale Camera di Commercio. Una crescita a ritmo sostenuto, con 8 miliardi di valore aggiunto nel 2022 caratterizzati dalla leadership del settore terziario e dallo straordinario andamento dell’export (+7% sul paniere regionale), trainato da farmaceutica, camperistica e settore enologico. Anche nel 2023 si prevede una crescita ulteriore dell’1,4%, fino a 8,33 miliardi di euro con l’ulteriore crescita delle costruzioni (+13% nel 2022). Il saldo demografico delle imprese è positivo nel 2022, nonostante il trend sia in discesa. Il 2023 sarà invece l’anno del rallentamento. Un rallentamento che dovrebbe caratterizzare l’intera economia senese, senza particolari drammi, ma che porterebbe dal doppio salto degli ultimi anni a una crescita dello 0,9%.

Il rischio è la cristallizzazione del presente, la necessità alla luce dei dati sul lavoro giovanile è quella di spingere nella direzione dell’innovazione e della messa a terra di competenze create ‘sul campo’.