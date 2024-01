La protesta in piazza contro l’aumento Irpef: "Sbagliato e ingiusto"

Cisl e Uil ieri in piazza Duomo a Firenze per ribadire il no all’aumento dell’addizionale Irpef regionale varato dalla Regione Toscana. Tre le richieste principali alla Regione: iniziare un confronto sul bilancio al fine di individuare risorse da destinare alla sanità toscana; avviare una contrattazione su una riforma della sanità in Toscana, orientata ad un servizio di prossimità per la cittadinanza; avviare, con le categorie di riferimento, un confronto sull’efficientamento del servizio stesso. "La manifestazione– dice il segretario generale Cisl Siena, Riccardo Pucci – è la prosecuzione delle nostre iniziative contro l’aumento dell’addizionale Irpef, sbagliato e ingiusto. Non è il momento per aumentare le tasse alle famiglie e non possono essere chiamati a pagare per tenere in piedi la sanità di tutti, solo lavoratori dipendenti e pensionati, su cui grava l’80% dell’aumento".