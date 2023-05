"La protesta delle tende? Potrebbe arrivare a Siena"

"Il problema dei fuorisede senzatetto a Siena esiste già: ci sono ragazzi rimasti a casa per la mancanza di un alloggio ad affitto sostenibile e seguono le lezioni a distanza. Non mi stupirei dell’arrivo della protesta della tenda anche qui", dice Davide Bassi, studente di Link e vicepresidente del Consiglio studentesco dell’Università degli Studi. Il sindacato universitario Link ha fatto di recente un sondaggio – al quale hanno risposto circa 200 studenti a Siena – per verificare la situazione in vista del prossimo incontro del tavolo territoriale sugli affitti, che sarà convocato a breve dal Comune.

"Il 65 per cento degli intervistati – rivela Bassi – dichiara di pagare più di 300 euro al mese per un posto letto, con punte fino a 600 euro. E non finisce qui: in merito alla qualità degli alloggi in città, il 50 per cento degli studenti si dice non soddisfatto. Tra i problemi segnalati c’è la mancata manutenzione sia degli alloggi privati che delle residente per studenti. C’è chi si è sentito rispondere dal proprietario ‘se la casa non ti va bene, puoi anche andartene. Tanto arriverà qualcun altro al tuo posto’. E il prezzo dell’affitto non tiene assolutamente conto delle condizioni dell’alloggio, anzi delle sue mancanze. Poi c’è il problema di chi si ritrova a cambiare appartamento ad anno in corso: la città, d’estate soprattutto, è meta del turismo e se non hai già un contratto annuale in mano ti ritrovi senza un tetto, con il turista preferito oggi da tanti proprietari".

p.t.