La protesta degli agricoltori a Roma: "Eccellenze a rischio per i rincari"

C’era anche una delegazione della provincia di Siena tra gli oltre duemila agricoltori a Roma per dire, con Cia, “Non toglieteci il futuro”. Una cinquantina di imprenditori agricoli ha riempito Piazza Santi Apostoli e le vie di Roma con produttori e allevatori arrivati da tutt’Italia, per protestare contro una crisi che, dal campo alla tavola, sta portando i prezzi alle stelle e rendendo la categoria più povera. Per Cia, i conti non tornano e serve subito quel piano agricolo nazionale sempre annunciato e mai realizzato, che rimetta al centro l’impresa e il suo reddito.

"Noi non siamo il problema, ma la soluzione – ha ripetuto più volte dal palco il presidente nazionale, Cristiano Fini, rivendicando con forza il ruolo chiave del settore, anche nella transizione green –. Gli agricoltori non inquinano, rispettano da anni gli impegni ambientali anche mettendo a rischio i loro profitti; producono energie alternative e non sprecano acqua, ma la usano per produrre cibo di qualità". "Senza agricoltura, il made in Italy e il made in Siena non possono esistere – ha sottolineato Federico Taddei, presidente Cia Siena – e la sicurezza alimentare non ha garanzie; non c’è presidio del territorio e custodia del paesaggio, anche contro il dissesto idrogeologico; le aree interne si spopolano ed economia e società non sopravvivono. Abbiamo, dunque, buoni motivi per reclamare più attenzione per le nostre aziende agricole. Deve rimetterle al centro l’Italia così come l’Europa, che dovrebbe stare dalla nostra parte, invece di continuare a imporre norme e regolamenti dall’alto".

Nessun settore agricolo è indenne dalla crisi, tra emergenze geopolitiche, climatiche e fitosanitarie. L’ortofrutta è in ginocchio, con un taglio del 40% della produzione dopo la siccità record del 2022, le gelate e soprattutto gli effetti delle alluvioni di maggio. Il vino made in Italy ha perso in media il 12% quest’anno, a causa degli attacchi di peronospora, perdendo il primato mondiale a favore della Francia. Anche la zootecnia è in sofferenza, con un 2023 inaugurato dal calo del 30% della produzione di carne bovina e continuato con il proliferare della peste suina, che rischia di distruggere un comparto da 11 miliardi. E mentre i listini dei cereali sono in caduta libera (-40%), il carrello della spesa si fa più pesante con l’inflazione esplodendo il divario tra i prezzi pagati agli agricoltori e quelli sugli scaffali dei supermercati. Il risultato è un calo del 60% del reddito netto delle imprese agricole, che fanno fatica a coprire i costi di produzione in continua ascesa (+16mila euro per azienda).