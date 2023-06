’La prospettiva di genere in medicina’ Il corso per sanitari

’La prospettiva di genere in medicina: uno strumento per migliorare l’assistenza, il benessere lavorativo e la sostenibilità del SSN’, è il titolo del workshop di oggi dalle 14 alle 18 al Centro didattico Le Scotte. Responsabile scientifica è la professoressa Serenella Civitelli, coordinatrice del Centro Medicina di Genere dell’Aou Senese. "Applicare una prospettiva di genere è necessario perché le malattie si sviluppano, si manifestano, vengono vissute e curate in maniera diversa negli uomini e nelle donne – spiega –. Il corso vuole dimostrare come tener conto di tali differenze sia necessario per garantire la qualità del percorso di cura".