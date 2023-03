La proposta "Due giorni sono pochi La manifestazione ora va estesa"

"C’è stata una grande partecipazione, non ci sono stati problemi: Siena ha fatto da cornice ai top del ciclismo. La corsa è stata bellissima e ha vinto un vero campione, Thomas Pidcock, che sta attraversando un periodo di forma eccellente": questo il bilancio dell’assessore allo Sport del Comune di Siena Paolo Benini, al termine della manifestazione.

Tutto è migliorabile, però: per l’assessore la ‘Classica del Nord più a sud d’Europa’, potrebbe crescere ancora. "In tanti luoghi dove si corrono le Classiche, o il Tour de France, o lo stesso Giro d’Italia – ha spiegato Benini – vedo tante attività collaterali all’evento sportivo in sé. E credo che anche la Strade Bianche non dovrebbe limitarsi alla due giorni in cui si svolge. Ci vorrebbe più spirito di iniziativa, ma sta agli operatori, non a Rcs".

"Qualche esempio – ha aggiunto –? Stage con ciclisti o ex ciclisti; un festival della bicicletta, magari in Fortezza, perché no con rulli smart per corse virtuali a cui poter partecipare e come testimonial nomi prestigiosi del panorama della bici. Ci vorrebbe lo sviluppo di infrastrutture specifiche, che si fatica a far partire, perché alla città, delle Strade Bianche, rimanga qualcosa: la corsa, adesso, è limitata a se stessa".