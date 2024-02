La proposta delle imprese: "Premiare chi investe"

La tragedia di Firenze non poteva che scatenare una dovuta riflessione sullo stato della sicurezza dei cantieri in Italia e in Toscana. Il presidente di Ance Siena Giannetto Marchettini fa il punto: "Negli ultimi anni si è teso a fare molta burocrazia e quella non aiuta mai; spesso la sola repressione non basta, lo dico dal fronte delle imprese – ha detto Marchettini –. Oggi nei cantieri esiste chi fa la sicurezza e chi non la fa. Il punto è che nella partecipazione a un appalto le imprese che possono vantare zero o pochissimi infortuni non vengono facilitate. Chi non fa sicurezza e formazione magari prende una multa, ma spesso ha meno costi di chi le fa". La soluzione per Marchettini c’è: "La sicurezza deve diventare un fattore identificativo, dobbiamo fare in modo che in una gara d’appalto un’impresa venga scelta non solo per il prezzo più basso ma magari perché negli ultimi dieci anni non ha avuto infortuni. Se la sicurezza iniziasse a essere un sistema che premia, le imprese sarebbero incentivate a investirci".

Il futuro però non si prospetta roseo: "Il 52% di lavoratori nei cantieri sono stranieri. Molti sono residenti e hanno imparato l’italiano, ma c’è una fascia di nuovi lavoratori che non parla italiano e questo non aiuta la sicurezza sui cantieri; nei prossimi anni ci sarà una tendenza sempre maggiore". Adesso servono provvedimenti e azioni per far cambiare rotta al settore. "Introdurremo fin dai prossimi giorni attenzioni e corsi mirati" conclude Marchettini.

E.R.