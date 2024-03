La primavera del Monte a Piazza Affari

La primavera del Monte dei Paschi è cominciata in anticipo, sempre a causa del cambiamento climatico. Solo che non si parla del clima del pianeta, ma del cielo sopra Rocca Salimbeni, del ’climax’ che accompagna la nuova narrazione attorno alla banca più antica del mondo, dei rapporti e delle previsioni di crescita delle quotazioni in Borsa. Se si guarda l’ultima settimana a Piazza Affari, dopo i report che indicano come target price dell’azione Banca Mps quota 5,70 euro, si vede che le sedute sono scandite da segni positivi. Anche quella di ieri ha chiuso a +1,82%, a 4,256 euro. Con una capitalizzazione di mercato a 5 miliardi e 360 milioni di euro. Alla vigilia di un’assemblea dei soci, l’11 aprile, che dirà molte cose sul futuro.